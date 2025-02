Auto rubata a Corato e ritrovata incendiata a Terlizzi

Hanno dapprima rubato l'autovettura (il furto, soltanto la sera prima, è stato registrato a Corato, ndr) e poi l'hanno incendiata. È di origine dolosa il rogo che, nella serata di ieri, ha danneggiato unastation wagon di provenienza furtiva data alle fiamme a Terlizzi, lungo la complanare est della strada provinciale 231.Una pattuglia della, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, ha notato un'autovettura completamente avvolta dalla fiamme. Gli uomini dell'istituto di vigilanza di Ruvo di Puglia hanno allertato ie in pochi minuti, dal, una squadra si è recata sul posto per spegnere l'incendio senza però riuscire a salvare l'auto. Spento l'incendio, che non ha danneggiato alcun albero, s'è cominciato a lavorare su questo caso strano.Attraverso i dati della targa, e con l'ausilio della, si è riusciti a scoprire qualcosa sull'auto, unastation wagon risultata rubata la sera prima a Corato. Le indagini per verificare se in questi giorni la stessa vettura sia stata utilizzata per commettere qualche crimine e poi data alle fiamme per distruggere ogni traccia sono iniziate. Gli agenti stanno cercando di capire cosa sia successo dal furto in poi. Se l'auto rappresenta un cavallo di ritorno fallito, per esempio.Indagini sono in corso da parte degli agenti del, alla ricerca di ogni elemento utile per cercare di risalire agli autori del furto e dell'incendio, per far luce sulla vicenda e per capire chi e perché abbia rubato l'auto a Corato, per poi nasconderla in campagna, a Terlizzi, e darla completamente alle fiamme.