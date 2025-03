Ladri manomettono il sistema d'allarme: volevano rubare attrezzi agricoli

Era una banda ben attrezzata, considerato il danno provocato. Un gruppo di malviventi, infatti, è riuscito a sabotare una parte del sistema d'allarme di un'azienda agricola di Corato. Obiettivo, quasi sicuramente, erano le costose attrezzature agricole, ma il furto è stato sventato dal rapido intervento dellaI fatti sono avvenuti durante la notte appena passata, quando una pattuglia dell'istituto di vigilanza di Corato, con sede operativa in via Borsellino, nel corso di un quotidiano servizio di controllo del vasto territorio cittadino, ha sventato un furto in zona Bagnoli. Sul posto, scattato l'allarme, sono state smistate altre pattuglie e, appena giunti in zona, gli agenti hanno prontamente notato i sistemi di chiusura del deposito manomessi, così come i sistemi d'antifurto in parte danneggiati.Non solo. Secondo le guardie particolari giurate, infatti, «i malviventi - è scritto in una nota stampa - hanno cercato di fuorviare i vigilantes sostituendo i sistemi di chiusura del deposito di una azienda agricola dopo avere manomesso le microonde del sistema di allarme». Il rapido intervento delle pattuglie ha messo i fuga i ladri, riusciti a fuggire nelle campagne e in breve a fare perdere le tracce, aiutati anche dall'oscurità. Obiettivo, quasi sicuramente, erano le attrezzature agricole.Il furto di mezzi e attrezzature agricole è uno di quei fenomeni permanenti e che provocano danni notevoli ad aziende e imprenditori di uno fra i settori principali dell'economia locale, ma di cui si parla sempre troppo poco. Ma chi subisce questi reati di natura predatoria, rischia di rimanere letteralmente disteso a terra.