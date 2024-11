Un'Alfa Romeo Giulietta rubata e abbandonata ritrovata a Corato

Il personale delle Guardie Campestri ieri ha recuperato un veicolo rubato. Un'autovettura, un', è stato ritrovata da una pattuglia deldi Corato durante un servizio di pattugliamento che si estende lungo l'intero agro coratino, un territorio molto vasto che comprende pure il Parco dell'Alta Murgia.I vigilantes, nel corso dei consueti controlli disposti fra la città e le campagne e in particolar modo durante un'attività di vigilanza per la prevenzione e repressione reati, nell'effettuare un'ispezione in un terreno ubicato in contrada Boccotero hanno notato, occultato tra gli alberi di ulivo, all'interno dell'appezzamento di terra, la presenza del mezzo parcheggiato. A questo punto, la centrale operativa deldi via Lama di Grazia, allertata, ha prontamente informato iI militari della, arrivati sul luogo indicato dopo la segnalazione degli agenti, impegnati nel servizio di vigilanza campestre, hanno effettuato i rilievi di propria competenza e dai primi controlli effettuati con l'operatore in servizio presso lail mezzo è risultato essere oggetto di furto avvenuto alcuni giorni prima. Il veicolo è stato fermato sul posto, in attesa dell'arrivo del legittimo proprietario - un uomo residente a Trani - e, infine, recuperato.Probabilmente, l'obiettivo dei malfattori era quello di usare l'per vari furti. Intanto, durante il periodo oleario, i controlli da parte delle, mirati alla prevenzione e al contrasto alla commissione dei reati e di ogni forma di illegalità, continueranno senza alcuna sosta e saranno potenziati.