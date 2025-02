Ondata di furti nella zona residenziale di Torre Palomba

Powered by

Una serie di furti e tentativi di furto hanno colpito tutta la zona residenziale della città nel tratto compreso tra via San Magno e San Vittore, lasciando i residenti in uno stato di preoccupazione e paura.Gli episodi – raccontano i residenti che nei prossimi giorni hanno organizzato una riunione oltre ad avere istituito una chat di Sos– si sono verificati in diverse zone .Circa quindici tra furti e tentativi negli ultimi dieci giorni, con modalità simili: i ladri entrano nelle abitazioni, spesso forzando finestre o porte, e fuggono con oggetti di valore prima di essere scoperti.