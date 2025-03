Furti di auto e vandalismi, numerosi interventi anche a Corato

Non solo furti d'auto, ma anche vandalismi. Partiamo da Terlizzi, dove alcuni ragazzi hanno lanciato alcune bottiglie di vetro sul tetto di una serra, prima di essere identificati dai. A Corato, Ruvo di Puglia e ancora Terlizzi, infine, gli agenti dellae dellahanno recuperato tre auto rubate.Il primo episodio, di puro vandalismo, è avvenuto domenica sera, quando alcuni ragazzi del posto «hanno impiegato il loro tempo a gettare delle bottiglie di vetro sul tetto di una serra sita in agro di Terlizzi, causando non pochi danni», è scritto in una nota della. «Immediato l'intervento di due nostre pattuglie - è scritto ancora - e dei». I responsabili sono stati subito individuati e, infine, consegnati ai militari dellaper gli adempimenti di rito.Nei giorni scorsi, invece, i vigilantes dello stesso istituto di sicurezza hanno recuperato due, fra Corato e Ruvo di Puglia. Venerdì, infatti, la presenza di una, apparentemente parcheggiata nel piazzale della villa comunale di via Sant'Elia a Corato, era in realtà oggetto di furto. Stesso caso, mercoledì, a Ruvo di Puglia, dove una pattuglia ha trovato unadi provenienza furtiva parcheggiata all'interno dell'area del liceo scientifico Tedone, in via Volta.In entrambi i casi, iarrivati sul posto hanno provveduto alla restituzione ai legittimi proprietari. Sempre a Terlizzi, infine, questa mattina, una pattuglia dellaha notato unaparcheggiata in modo anomalo, sul ciglio della via in contrada Parco Verdone. L'auto, rubata, è stata recuperata.