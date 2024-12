Feste senza pace per la Metronotte: sventato un furto, ladri in fuga

Feste senza pace, quelle di Natale, per il personale in forza all'istituto di vigilanza. Due gli interventi registrati nelle scorse ore nel territorio di Corato: dopo un furto sventato ieri sera ai danni di una villa sita in una zona residenziale, i vigilantes questa mattina hanno recuperato anche un'auto provento di furto.«Anche in giornate di festa come quella di oggi, noi ci siamo, per garantire il servizio di sicurezza migliore di sempre», si legge sulla paginadell'agenzia di sicurezza che ha la propria sede a Ruvo di Puglia. Questa mattina, infatti, un'auto, una«risultata essere oggetto di furto denunciato a Corato, è stata trovata in un fondo agricolo in via della Macina e segnalata alle forze dell'ordine. L'auto - è scritto ancora - è stata infine restituita al legittimo proprietario».Nella serata di ieri, invece, «ennesimo furto sventato ai danni di una villa sita nella zona residenziale, in via Castel del Monte». Il sistema antintrusione ha allertato la centrale operativa dellache ha rapidamente allertato e inviato sul posto le pattuglie di zona. «È certamente stato il nostro intervento tempestivo - si legge ancora sui social network - a fare la differenza. I banditi hanno soltanto forzato una finestra e niente è risultato essere stato toccato all'interno della villa».Sul posto, per i rilievi in merito al tentato furto e per raccogliere la denuncia del proprietario dell'immobile, sono poi intervenuti idella, a cui sono state affidate le indagini. Al vaglio dei militari, oltre ad eventuali testimonianze oculari, anche le immagini di videosorveglianza installate nella zona.