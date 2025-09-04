Prevenzione a Corato, presentato il progetto “Innesti-Anziani”

6 foto Presentazione progetto "Innesti-Anziani"

È da alcuni dati specifici che ilha mosso i suoi primi passi: nel 1982 gli over 65 residenti a Corato erano 5365 (il 13,03% della popolazione), nel 2025, invece, 10157 (21,65%). Le stime prevedono che tra circa vent'anni il numero degli anziani arriverà a 14223 (32,82%).Con questi presupposti alla mano sono nate alcune delle iniziative che il Comune di Corato ha favorito al fine di. Tra queste "Innesti-Anziani", oggetto di riflessione durante l'incontro tenutosi ieri, 2 settembre, nella Sala Verde di Palazzo di Città.A seguito dei saluti istituzionali dell'assessoree di alcune sue riflessioni circa il, responsabile del procedimento, ha illustrato ai presenti le linee guida del bando.Indirizzato adisponibili alla co-progettazione di interventi sperimentali per la promozione dell'invecchiamento attivo e della qualità della vita di, e, prevede un finanziamento comunale di. Scelti in une finanziabili per un massimo di, i progetti dovranno concludersi entro il 30 maggio 2026 e dovranno riguardare una delle tre grandi aree tematiche: servizi per il benessere, attività sportive o culturali e cittadinanza attiva e cura dei beni comuni.Il termine per poter inviare le proposte progettuali è stabilito per il. L'obiettivo è, ancora una volta, quello di migliorare la qualità della vita, considerato che la sanità e le spese sanitarie sono spesso indirizzate verso casi conclamati, lasciando scoperta tutta la parte di. Occuparsi degli anziani e promuovere il loro benessere, contrastando l'isolamento sociale, significa dare spazio a quella parte di popolazione che rappresenta unaper la città.«Dopo Innesti-Minori, tentativo di costruire una rete territoriale di organizzazioni che si occupano di contrasto alle povertà educative e che lavorano per il benessere dei minori, questa è la volta di Innesti-Anziani. Un'opportunità con cui vogliamo provare a costruire una rete di organizzazioni che co-progetta e sperimenta attività per l'invecchiamento attivo. Oggi sempre più la popolazione anziana in città cresce. Le proiezioni ci dicono che nei prossimi anni il dato sarà continuamente in crescita. Questo impone alle istituzioni, ai servizi pubblici e a tutta la città di pensare e ripensare nuove opportunità. Non possiamo permetterci di fermare la creatività e la vivacità dopo la pensione, non trattandosi più di un'età di ritiro» queste le parole dell'assessore«Il progetto nasce dalla necessità di promuovere il benessere degli anziani e dei loro caregivers e favorire il miglioramento della qualità della vita. A livello demografico, l'innalzamento dell'età media denota l'emergere di nuovi bisogni a carattere sociale, psicologico, che richiedono nuovi interventi da parte anche degli enti locali» ha affermato, funzionario amministrativo in servizio presso i Servizi Sociali e responsabile del procedimento in oggetto.