L’annuncio Facebook dell’assessore Felice Addario: la storia di speranza di R.

Un piccolo gesto di solidarietà e attenzione fa luce in un inizio anno che, sulla scena mondiale, sembra non essere iniziato nei migliori di modi.Raccontata in un post Facebook dall'è un piccolo spiraglio di luce e speranza che promette una città sempre più giusta e inclusiva.Nella giornata di lunedì 5 gennaio, Domenico ha contattato l'assessore per segnalare la grave situazione di R., persona anziana senza alcun legame familiare che vive sola in un locale a piano terra. La richiesta d'aiuto scatta nel momento in cui Domenico ha dovuto allontanarsi qualche giorno da Corato e non ha potuto aiutare R. come era solito fare.Una situazione disperata a cui si aggiunge il problema della corrente elettrica staccata da qualche giorno.che nel giro di mezz'ora sono arrivati e, con tatto e determinazione, hanno convinto R. ad accettare un aiuto. Lo stesso giorno R. è stato accompagnato in uno degli appartamenti di emergenza a disposizione, nonostante abbia già chiesto di ritornare a casa sua. L'Ufficio dei Servizi Sociali ha in carico la situazione per cercare di rendere l'abitazione di nuovo vivibile e assicurare un aiuto domestico da parte di professionisti.. È bastata mezz'ora perché R. non rimanesse più nell'oscurità sociale e della sua abitazione.Una vicenda che profuma di positività perché Domenico è l'esempio perfetto di come non è solo un vincolo familiare a muovere alla cura e all'attenzione verso gli altri.Quello di Domenico è stato un, perché essere parte di una comunità significa proprio questo: cercare di renderla migliore con piccoli gesti che possono cambiare la vita di qualcun altro.