Asilo comunale in via Lago di Viti
Avviati a Corato i lavori per l'asilo comunale in via Lago di Viti

Ospiterà fino a settantadue bambini

Corato - lunedì 18 agosto 2025 10.41
Prosegue la rigenerazione urbana di Corato. Sono stati, infatti, avviati da circa una settimana i lavori per il secondo asilo comunale: dopo quello di via della Macina, è la volta di via Lago di Viti. È, quindi, ufficialmente iniziata la cantierizzazione di un'opera importante per famiglie e bambini, così da ampliare l'offerta rivolta alla prima infanzia.

Si tratta di un investimento di rilievo per la nostra città che punta alla realizzazione di spazi moderni e sostenibili, progettati per accogliere i piccoli alunni in ambienti sicuri e inclusivi, con aree gioco interne ed esterne.

Finanziato dal PNRR, il nuovo asilo comunale in via Lago di Viti ospiterà fino a settantadue bambini, consentendo di espandere i posti disponibili nella fascia 0-3 anni e di ridurre le liste d'attesa.

«Via Lago di Viti: da vuoto urbano a spazio educativo per la prima infanzia» è il commento di Felice Addario, assessore con delega ai diritti dell'infanzia, entusiasta per la futura implementazione di servizi educativi di alta qualità.
