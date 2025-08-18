Attualità
Avviati a Corato i lavori per l'asilo comunale in via Lago di Viti
Ospiterà fino a settantadue bambini
Corato - lunedì 18 agosto 2025 10.41
Prosegue la rigenerazione urbana di Corato. Sono stati, infatti, avviati da circa una settimana i lavori per il secondo asilo comunale: dopo quello di via della Macina, è la volta di via Lago di Viti. È, quindi, ufficialmente iniziata la cantierizzazione di un'opera importante per famiglie e bambini, così da ampliare l'offerta rivolta alla prima infanzia.
Si tratta di un investimento di rilievo per la nostra città che punta alla realizzazione di spazi moderni e sostenibili, progettati per accogliere i piccoli alunni in ambienti sicuri e inclusivi, con aree gioco interne ed esterne.
Finanziato dal PNRR, il nuovo asilo comunale in via Lago di Viti ospiterà fino a settantadue bambini, consentendo di espandere i posti disponibili nella fascia 0-3 anni e di ridurre le liste d'attesa.
«Via Lago di Viti: da vuoto urbano a spazio educativo per la prima infanzia» è il commento di Felice Addario, assessore con delega ai diritti dell'infanzia, entusiasta per la futura implementazione di servizi educativi di alta qualità.
Si tratta di un investimento di rilievo per la nostra città che punta alla realizzazione di spazi moderni e sostenibili, progettati per accogliere i piccoli alunni in ambienti sicuri e inclusivi, con aree gioco interne ed esterne.
Finanziato dal PNRR, il nuovo asilo comunale in via Lago di Viti ospiterà fino a settantadue bambini, consentendo di espandere i posti disponibili nella fascia 0-3 anni e di ridurre le liste d'attesa.
«Via Lago di Viti: da vuoto urbano a spazio educativo per la prima infanzia» è il commento di Felice Addario, assessore con delega ai diritti dell'infanzia, entusiasta per la futura implementazione di servizi educativi di alta qualità.