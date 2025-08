Fitto casa, contributo economico per più di trecento famiglie di Corato

Sono emersi i risultati del bando comunaleresi noti da, assessore alle Politiche Sociali. Ebbene, benfamiglie hanno ricevuto un contributo economico; sono state raggiunte benpersone tra minori, adulti e anziani. Ammonta al'erogazione media per nucleo familiare.Di seguito la nota dell'assessore Addario.«A causa della scarsità di alloggi a prezzi accessibili e della scomparsa di interventi pubblici a sostegno dell'abitare, negli ultimi anni il diritto alla casa è diventato sempre più un privilegio.In questo contesto difficile, voglio condividere con voi i risultati del bando comunale "Fitto Casa": una misura pensata per sostenere le famiglie più fragili sulle cui spalle grava anche il peso di un affitto e la paura di uno sfratto.Nel 2024, il Comune di Corato ha stanziato 330.000 euro dal proprio bilancio: una scelta opposta a quella del Governo nazionale che ha invece azzerato ogni forma di contributo all'affitto.Ad esito del bando, sono 324 le famiglie che pochi giorni fa hanno ricevuto un contributo medio di 1.015 € per nucleo. Parliamo di un totale di 1.206 residenti di tutte le età.Sono numeri che possono sembrare freddi ma che raccontano il tentativo di prendersi cura delle ferite di una Città abitata da chi è disoccupato, da chi ha un lavoro povero e precario, da chi affronta una malattia, da chi cresce figli da solo, da chi vive con una pensione minima.Sono queste le storie che ci hanno guidato. Sono queste le persone che dobbiamo continuare a sostenere con atti concreti.Come Amministrazione siamo convinti che il diritto alla casa sia la prima leva per restituire dignità e possibilità di vita buona alle persone. Con questa misura un passo lo abbiamo fatto. Altri continueremo presto a farne».