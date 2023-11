La prevenzione dei tumori ginecologici convegno organizzato dal Rotary Club

Saranno il Dottor Gennaro Cormio - Direttore U.O.S.V.D. «Ginecologia Oncologica» presso l'IRCCS «Giovanni Paolo II» - Bari, e la Dott.ssa Emanuela De Palma - Ginecologa LILT, a parlarci della prevenzione dei tumori ginecologici il prossimo 24 novembre alle ore 17:30 presso la Sala Verde del Palazzo di Città. L'incontro,patrocinato dal Comune di Corato, è organizzato dal Rotary Club Corato in collaborazione con l'Associazione "Alleanza contro il tumore ovarico" ACTO sez. Puglia, la Fidapa BPW sez. di Corato, Il Rotary Club Andria Castelli Svevi e la Fidapa BPW sez. di Andria. Il tumore ginecologico colpisce nel mondo più di 3,5 milioni di donne: in Italia sono poco meno di 230 mila, e ogni anno si registrano 18 mila nuove diagnosi. Sono ancora troppo poche le donne che, riconoscendo i sintomi di un tumore ginecologico, sfruttano tutte le opportunità di prevenzione disponibili, e spesso non si conoscono gli ospedali specializzati dove curarsi: per questo motivo, è fondamentale che ci sia la massima informazione e si attivino tutte le attività di prevenzione nei confronti di questa subdola malattia.Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all'evento.