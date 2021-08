La Puglia conclude agosto in zona bianca ma è borderline

Il mese di agosto si conclude in zona bianca per la Puglia ma i dati dell'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute evidenziano numeri da borderline che fanno temere un avvicinamento della zona gialla.Già a partire da oggi, come da ordinanza del Ministro Roberto Speranza, la Sicilia passa in area gialla in quanto classificata a rischio moderato ma con un'alta progressione di escalation.Sono 10 Regioni e le province autonome che risultano classificate a rischio moderato, fra cui anche la nostra regione.In Italia scende l'indice di trasmissibilità: il valore Rt passa da 1,1 della scorsa settimana, a 1.01. Aumenta invece l'incidenza nazionale con 77 casi ogni 100 mila abitanti per il periodo 20-26 agosto, rispetto ai 74 casi della settimana precedente.Tasso di incidenza sotto la soglia critica anche per la Puglia con 48 casi di positività rilevati ogni 100mila abitanti nell'ultima settimana. Ma il contagio non si ferma e negli ospedali di tutta la regione l'occupazione dei posti letto nei reparti di medicina Covid sale al 9%, percentuale che supera la media nazionale ferma al 7%. Pari a 5% invece il tasso di occupazione nelle terapie intensive, con il limite fissato dal governo per il passaggio in zona gialla al 10%, come rilevato dal monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).Ieri, 29 agosto, in Puglia si sono registrati 198 nuovi casi su 10.156 test giornalieri e un decesso, per un totale di 4.683 persone attualmente positive, 241 persone ricoverate in area non critica e 25 persone in terapia intensiva.