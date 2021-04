La Puglia resta in zona arancione, la decisione del governo

Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 3 maggio.La Puglia resterà in zona arancione insieme a Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Tutte le altre regione saranno invece confermate in area gialla.Negli ultimi giorni l'ipotesi della zona gialla in Puglia era diventata sempre più concreta. Il numero di contagi, seppur in continua diminuzione, e la pressione sugli ospedali, hanno costretto il ministro della Salute a confermare la zona arancione per un'altra settimana.