"La Stravaganza" e Scuola Imbriani Piccarreta insieme per il Concerto di Natale con i bambini protagonisti

Giovedì 19 dicembre, il Santuario della Madonna delle Grazie ha accolto il Concerto di Natale organizzato dall'Accademia di Musica "La Stravaganza", in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Imbriani-Piccarreta". Per il terzo anno consecutivo, l'evento ha portato sul palco i più piccoli, regalando emozioni autentiche in una chiesa gremita in ogni ordine di posto.Protagonisti assoluti della serata sono stati 160 bambini dai 3 ai 5 anni, impegnati con violini e percussioni in un repertorio interamente dedicato al Natale. A dirigere la performance, il violino di Paola Rubini e la voce di Isalba Bevilacqua, che hanno saputo accompagnare i piccoli musicisti con grande sensibilità e professionalità.Il dirigente scolastico Grazia Maldera ha evidenziato il valore educativo dell'iniziativa: «Avvicinare i bambini alla musica sin dalla tenera età è fondamentale. La musica stimola la creatività, migliora la capacità di ascolto e favorisce la socializzazione, contribuendo alla loro crescita personale», ha dichiarato."Non si deve insegnare la musica ai bambini per farli diventare grandi musicisti, ma perché imparino ad ascoltare e, di conseguenza, ad essere ascoltati", diceva Claudio Abbado. Ascoltare ed essere ascoltati in un mondo sempre più sordo, sempre più social e meno sociale, è un'impresa eccezionale, che la musica può rendere meno complessa. Un'esperienza che questi fortunati 160 bambini porteranno con loro per sempre.Quello del concerto in tandem tra Stravaganza e scuola dell'infanzia, è ormai un appuntamento che si conferma una tradizione natalizia sentita e amata, in grado di mettere al centro la magia dell'infanzia e il potere della musica.