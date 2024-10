Ladri al Compro oro: lasciano arnesi da scasso e fuggono con i soldi

Forzano la porta d'ingresso di un negozio di compro oro, argento e pietre preziose di Corato,, e portano via soltanto denaro contante, non ancora quantificato, ma nella sostanza i ladri non hanno trovato altro. Il negozio è chiuso e inattivo già da alcuni mesi e, dunque, privo di preziosi al suo interno.L'episodio è avvenuto nella notte appena trascorsa, intorno alle ore 03.00, lungo viale IV novembre. Una banda di ladri, molto ben attrezzata, piombata sulla scena a bordo di un', è entrata in azione: secondo i primi rilievi, dopo un sopralluogo effettuato in mattinata, i malviventi hanno forzato e poi scassinato la porta d'ingresso del locale, muniti di, abbandonati e recuperati dagli agenti dellasull'uscio dell'esercizio commerciale.I ladri, una volta penetrati all'interno dell'attività, hanno così avuto modo di recuperare soltanto alcuni soldi in contanti, non ancora del tutto quantificati. Null'altro: né oro, né argento, né pietre preziose. Il negozio, infatti, è chiuso e inattivo già da alcuni mesi e, dunque, privo di preziosi al suo interno. I malviventi, a quel punto, se ne sono scappati col denaro, oltre ai danni arrecati al locale, abbandonando sul posto gli arnesi da scasso, prontamente sequestrati e che saranno analizzati.Sul posto, per i primi accertamenti, è intervenuta una pattuglia dela cui adesso sono affidate le indagini. Gli agenti, dopo aver svolto i rilievi finalizzati a raccogliere eventuali tracce e dettagli utili all'attività investigativa, hanno già visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.