"Le sinapsi dell'anima", retrospettiva in ricordo di Nicolas Vangi

Famiglia e amici omaggiano l'artista in occasione e del suo compleanno

Avrebbe dovuto compiere 60 anni il prossimo 23 maggio e invece è venuto a mancare prematuramente all'affetto dei suoi cari e dei tanti concittadini che sono rimasti legati a lui per il suo animo gentile e sincero.Per augurargli buon compleanno e manifestargli l'amore immutato, famigliari e amici di Nicolas Vangi hanno organizzato una retrospettiva con le sue opere d'arte dal titolo "Le sinapsi dell'anima".Un'arte, quella dell'artista cosmopolita, entusiasta e amante della vita Nicolas Vangi, fortemente espressiva ed emotiva, linee sinuose e conturbanti, colori vivaci, luci e legami continui e ininterrotti.La retrospettiva sarà inaugurata domenica 23 maggio presso la Chiesa Sacro Cuore dove sarà celebrata alle 18.30 una messa di suffragio. Occasione per la sua famiglia, gli amici e quanti abbiano conosciuto Nicolas, per ricordare il suo indelebile modo di essere, la sua arte e abbracciarlo simbolicamente ancora una volta.