Le truffe… una mina vagante”: a Corato un incontro per sensibilizzare e prevenire i raggiri ai danni dei più fragili

Il fenomeno delle truffe, sempre più insidioso e diffuso, colpisce in particolare le fasce più fragili della popolazione, soprattutto gli anziani, spesso presi di mira da malintenzionati che sfruttano la loro buona fede, la solitudine o la difficoltà nel distinguere situazioni reali da inganni ben orchestrati. Le cronache locali e nazionali riportano con sempre maggiore frequenza episodi di raggiri telefonici, truffe porta a porta, finte emergenze o sedicenti operatori che, con tecniche manipolative raffinate, riescono a sottrarre denaro, oggetti di valore e serenità.È per questo che lo Sporting Club di Corato, con il patrocinio del Comune di Corato, promuove l'iniziativa "Le truffe… una mina vagante", un incontro informativo e di sensibilizzazione aperto alla cittadinanza, in programma martedì 27 maggio 2025 alle ore 18.00 presso il Chiostro del Comune di Corato.L'introduzione sarà affidata alla prof.ssa Marilena Martinelli, presidente dello Sporting Club Corato, e alla prof.ssa Grazia Sforza, responsabile eventi dello stesso circolo. Dopo i saluti istituzionali del sindaco, prof. Corrado De Benedittis, prenderanno la parola i relatori, esperti del settore sanitario, giuridico e delle forze dell'ordine, che offriranno strumenti concreti per riconoscere e difendersi dalle truffe:Dott. Antonino Di Gioia, psicologo e psicoterapeuta, dirigente psicologo ASL BT;Avv. Luca Gagliardi, penalista, segretario Camera Penale Trani;Capitano Carmine Guerriero, comandante della Compagnia Carabinieri di Terlizzi;Luogotenente Francesco Dimiccoli, comandante della Stazione Carabinieri di CoratoI lavori saranno coordinati dal giornalista del Corriere della Sera, Giuseppe Di Bisceglie.Partner dell'iniziativa sono: Avis Comunale Corato, Cicres, Forum degli Autori, La Centrale delle Idee e Rotary Club Corato.L'incontro rappresenta un'importante occasione per informare, creare consapevolezza e costruire una rete di prevenzione sociale che protegga le persone più vulnerabili. La cittadinanza è invitata a partecipare.