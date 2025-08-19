Sicurezza a Corato: richiesta urgente di convocazione della Commissione dopo nuovi episodi criminosi

A seguito di recenti episodi criminosi verificatisi in città, un gruppo di consiglieri comunali ha formalmente richiesto la convocazione urgente della Commissione Consiliare sulla Sicurezza. La lettera, indirizzata al Presidente della Commissione e inviata per conoscenza al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, sottolinea la necessità di un confronto immediato sulle misure da adottare per garantire l'ordine pubblico, soprattutto in vista della imminente festa patronale di San Cataldo.I firmatari — hanno evidenziato come gli eventi accaduti, in particolare nell'area del luna park, richiedano un intervento tempestivo e coordinato. La richiesta include anche la presenza del Sindaco, in qualità di responsabile della pubblica sicurezza, affinché possa illustrare le iniziative previste e ascoltare le proposte dei consiglieri.La missiva, protocollata ufficialmente dal Comune di Corato il 19 agosto, rappresenta un segnale forte da parte delle forze di opposizione, che pur non essendo rappresentate in consiglio comunale, intendono contribuire attivamente alla tutela del territorio e alla serenità dei cittadini."È fondamentale agire ora, prima che la situazione degeneri ulteriormente" — si legge tra le righe della richiesta, che punta a un dialogo costruttivo e a soluzioni concrete.