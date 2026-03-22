La Polizia Stradale
La Polizia Stradale
Cronaca

Anziana truffata al telefono, poi la fuga con il bottino: l'arresto in autostrada

La vittima, di Corato, è stata convinta a consegnare denaro e monili in oro. L'uomo fermato all’altezza di Grottaminarda, sull'A16

Corato - domenica 22 marzo 2026 17.54
Si è conclusa con un fermo in autostrada e con un arresto la truffa ai danni di una donna avvenuta a Corato. Il malvivente ha utilizzato la tecnica, purtroppo ormai molto diffusa, del finto incidente stradale al nipote e della necessità di pagare per aiutarlo, ma l'intervento della Polizia di Stato ha permesso di fermarlo sull'A16.

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, quando un'anziana del posto è stata contattata telefonicamente da un uomo, originario dell'area metropolitana di Napoli, che le ha paventato un fantomatico problema giudiziario ad un presunto nipote, prospettando l'urgenza di consegnare soldi e oggetti preziosi per risolvere la temuta questione. Poco dopo, l'uomo si è presentato alla porta, riuscendo a convincerla a consegnare tutto il denaro contante che aveva con sé e alcuni monili in oro.

L'anziana però si è insospettita e, quando l'uomo ha lasciato l'abitazione, ha dato subito l'allarme. I poliziotti del Commissariato di P.S., dopo avere avviato senza esitazione le ricerche, hanno proceduto alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che hanno permesso di individuare l'auto utilizzata dal truffatore e di ricostruirne il percorso di fuga. L'auto, nel frattempo, si è subito diretta verso l'imbocco autostradale, cercando di far perdere le proprie tracce.

Grazie alla rapidità dell'azione, però, il veicolo è stato segnalato alla Polizia Stradale in servizio sull'A16, che è riuscita ad intercettarlo all'altezza di Grottaminarda. A bordo dell'auto, gli agenti hanno fermato il conducente, poi arrestato con l'accusa di truffa aggravata. La perquisizione ha permesso di recuperare la refurtiva.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Arresti Corato
  • Truffe Corato
Affluenza al 32.15% per il referendum: Corato al secondo aggiornamento di giornata ore 19
22 marzo 2026 Affluenza al 32.15% per il referendum: Corato al secondo aggiornamento di giornata ore 19
Trovate tre auto rubate dalla Metronotte: due intatte, l'altra cannibalizzata
22 marzo 2026 Trovate tre auto rubate dalla Metronotte: due intatte, l'altra cannibalizzata
Altri contenuti a tema
Investe un carabiniere per evitare un controllo: arrestato un 22enne Investe un carabiniere per evitare un controllo: arrestato un 22enne L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato su ordinanza: è accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale
L'Antimafia sbarca a Corato: il senatore Melchiorre incontra le istituzioni per un piano anti-criminalità Attualità L'Antimafia sbarca a Corato: il senatore Melchiorre incontra le istituzioni per un piano anti-criminalità Allarme sicurezza in città dopo i recenti gravi fatti di cronaca: il membro della Commissione Antimafia incontra partiti e istituzioni per una risposta coordinata
Picchia la compagna e la manda in ospedale, arrestato per maltrattamenti Picchia la compagna e la manda in ospedale, arrestato per maltrattamenti È accaduto nella notte fra domenica e lunedì, in un'abitazione di Corato. L'uomo, fermato dai poliziotti del Commissariato, è finito in carcere
«Dammi 200 euro al mese o ti brucio l'auto». In carcere una 43enne «Dammi 200 euro al mese o ti brucio l'auto». In carcere una 43enne La donna, arrestata dai Carabinieri, avrebbe perseguitato la sorella con minacce e richieste di denaro per questioni ereditarie
Sicurezza a Corato: richiesta urgente di convocazione della Commissione dopo nuovi episodi criminosi Attualità Sicurezza a Corato: richiesta urgente di convocazione della Commissione dopo nuovi episodi criminosi I consiglieri di opposizione sollecitano un incontro straordinario per discutere misure di controllo in vista della festa patronale di San Cataldo
Truffa e rapina ai danni di un'anziana di Corato: arrestato un 22enne Truffa e rapina ai danni di un'anziana di Corato: arrestato un 22enne La donna era stata raggirata con la tecnica del "finto parente"
Spaccio di cocaina, nei guai due donne: una arrestata, l'altra denunciata Spaccio di cocaina, nei guai due donne: una arrestata, l'altra denunciata Piazze dello spaccio al femminile a Corato: i poliziotti del Commissariato hanno recuperato numerose dosi di droga pronte per la vendita
Appuntamento dal medico per l'estorsione, 40enne incastrato e arrestato Appuntamento dal medico per l'estorsione, 40enne incastrato e arrestato L'uomo avrebbe tentato di ottenere una seconda tranche di denaro dopo aver incassato la prima. All'incontro, però, ha trovato i poliziotti
Affluenza al 12,3% per il referendum: Corato al primo aggiornamento di giornata
22 marzo 2026 Affluenza al 12,3% per il referendum: Corato al primo aggiornamento di giornata
Corato-San Marco, partita cruciale per i neroverdi: servirà il massimo supporto
21 marzo 2026 Corato-San Marco, partita cruciale per i neroverdi: servirà il massimo supporto
Il dono che costruisce una rete: ADISCO accoglie e sostiene i nuovi scout di Agesci Corato
20 marzo 2026 Il dono che costruisce una rete: ADISCO accoglie e sostiene i nuovi scout di Agesci Corato
Il programma completo della Settimana Santa 2026 a Corato
20 marzo 2026 Il programma completo della Settimana Santa 2026 a Corato
Pendolari FBN, una petizione per il ripristino delle fermate e la riduzione dei treni veloci
20 marzo 2026 Pendolari FBN, una petizione per il ripristino delle fermate e la riduzione dei treni veloci
Le panchine di Piazza Sedile: restauro, ricollocazione o definitivo abbandono?
20 marzo 2026 Le panchine di Piazza Sedile: restauro, ricollocazione o definitivo abbandono?
Auto rubata ritrovata carbonizzata nelle campagne
20 marzo 2026 Auto rubata ritrovata carbonizzata nelle campagne
“Parole antiche, voci nuove”: laboratorio e reading musicale a Corato con il cantautore Mizio Vilardi
20 marzo 2026 “Parole antiche, voci nuove”: laboratorio e reading musicale a Corato con il cantautore Mizio Vilardi
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.