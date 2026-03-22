Anziana truffata al telefono, poi la fuga con il bottino: l'arresto in autostrada

Si è conclusa con un fermo in autostrada e con un arresto la truffa ai danni di una donna avvenuta a Corato. Il malvivente ha utilizzato la tecnica, purtroppo ormai molto diffusa, del finto incidente stradale al nipote e della necessità di pagare per aiutarlo, ma l'intervento dellaha permesso di fermarlo sull'A16.I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, quando un'anziana del posto è stata contattata telefonicamente da un uomo, originario dell'area metropolitana di Napoli, che le ha paventato un fantomatico problema giudiziario ad un presunto nipote, prospettando l'urgenza di consegnare soldi e oggetti preziosi per risolvere la temuta questione. Poco dopo, l'uomo si è presentato alla porta, riuscendo a convincerla a consegnare tutto il denaro contante che aveva con sé e alcuni monili in oro.L'anziana però si è insospettita e, quando l'uomo ha lasciato l'abitazione, ha dato subito l'allarme. I poliziotti del, dopo avere avviato senza esitazione le ricerche, hanno proceduto alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che hanno permesso di individuare l'auto utilizzata dal truffatore e di ricostruirne il percorso di fuga. L'auto, nel frattempo, si è subito diretta verso l'imbocco autostradale, cercando di far perdere le proprie tracce.Grazie alla rapidità dell'azione, però, il veicolo è stato segnalato allain servizio sull'A16, che è riuscita ad intercettarlo all'altezza di Grottaminarda. A bordo dell'auto, gli agenti hanno fermato il conducente, poi arrestato con l'accusa di truffa aggravata. La perquisizione ha permesso di recuperare la refurtiva.