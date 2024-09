Lettori alla pari: tappa a Corato per la fiera sulla lettura accessibile

È on line il programma della terza edizione della Fiera Lettori alla Pari : appuntamento il 18, 19 e 20 ottobre, tra Ruvo di Puglia e Corato, per tre giornate dedicate alla lettura e all'editoria accessibili in cui sarà possibile incontrare editori e autori, ma anche partecipare a convegni, presentazioni, workshop e laboratori, incontri di formazione ed esperienziali organizzati dalle edizioni la meridiana e dai partner di progetto Cooperativa Sociale Zorba e Centro Documentazione Handicap di Bologna, insieme alle case editrici e associazioni che saranno presenti in fiera. La Fiera "Lettori alla Pari" si arricchisce quest'anno della media partnership con Rai Pubblica Utilità che porterà la sua esperienza in materia di accessibilità della comunicazione audio-visuale.Il progetto Lettori alla Pari è finalizzato a promuovere, stimolare e far conoscere un'editoria di qualità già attenta e orientata alla pubblicazione di libri accessibili (ebook, audiolibri, libri in braille, ad alta leggibilità o tradotti nei simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa, CAA) e di irrobustire una rete di competenze specifiche sulla lettura accessibile, connettendo biblioteche pubbliche, private, scolastiche, associazioni, librerie, a partire dalla Puglia, dove ha sede la casa editrice. Ma non solo. Tema di questa terza edizione è "Cambiare lo sguardo", una riflessione sul modo in cui guardiamo le cose, le persone, i processi, nel tentativo di non limitarci soltanto a "vedere", ma a "pre-vedere", cioè progettare ciò che è necessario alla società perché nessuna persona sfugga al nostro sguardo. La Fiera Lettori alla Pari non è un evento riservato solo alle persone disabili e al loro mondo, ma vuole offrire a tutti l'occasione per fare esperienze di incontro, dei veri e propri esperimenti sociali, che avvicinino e creino connessioni, per comprendere concretamente come "inclusività" significhi ripensare noi stessi scardinando la narrazione tradizionale sulla disabilità. Il programma completo della Terza edizione della Fiera Lettori alla pari 2024" è scaricabile a questo link."Abbiamo aderito alla Fiera dei Lettori alla pari - spiega Monica Filograno vicesindaca e assessora alla cultura e istruzione di Ruvo di Puglia - facendo un passo avanti decisivo rispetto allo scorso anno, perché questa volta ospiteremo l'intera manifestazione fieristica con tutti i suoi protagonisti nel nostro ex Convento dei Domenicani e lo apriremo a scuole, associazioni, gruppi informali e singole persone per tre giorni intensi e ricchi nel programma e negli obiettivi. Ruvo è "una città che legge" e per noi promuovere l'accessibilità della lettura è un dovere, coinvolgeremo per questo anche gli spazi della Biblioteca comunale che da anni ormai si va arricchendo di volumi in CAA. Abbiamo inoltre chiesto alla meridiana - ha concluso Filograno - di progettare per noi momenti formativi di qualità che offriremo a docenti e operatori sociali come opportunità di arricchimento e di aggiornamento su temi e pratiche di welfare culturale, che si ineriscono nel solco dei percorsi che da anni stiamo portando avanti per fare di Ruvo una città educante".Per Felice Addario, assessore alla socialità e innovazione sociale del comune di Corato "come istituzioni siamo chiamati tutti i giorni a lavorare nella direzione di promuovere il riconoscimento delle disabilità e delle differenze di cui queste sono portatrici. Ma oltre ad aiutare la società intera a diventare più consapevole delle differenze, occorre in parallelo lavorare per rompere le separazioni fra 'disabili' e 'non disabili'. Vogliamo mettere in campo ogni strumento per sostenere i diritti delle persone con disabilità. La vera sfida non è però quella di adottare "strumenti-ghetto" ma quella di ripensare opportunità e servizi che tengano dentro tutte e tutti, con le loro differenze. Ed è esattamente per questo che come Comune sosteniamo la filosofia e il lavoro di Lettori alla Pari: vogliamo che il diritto alla lettura e alla cultura sia per tutti.""Sarà anche quest'anno una Fiera dove sperimenteremo la ricchezza che ogni diversità ci consegna – afferma Elvira Zaccagnino, direttrice di edizioni la meridiana, - E l'esperienza è una tessera importante per cambiare il nostro sguardo. Forse la prima da cui cominciare a costruire una comunità dove ogni persona è parte attiva".