Lopalco si dimette. Emiliano: «Ripensaci»

«La situazione attuale richiede un cambio di passo che la stanchezza fisica e mentale a cui sono stato sottoposto in questi lunghi mesi non mi consentono di affrontare». È uno dei passaggi della lettera, inviata al governatore Michele Emiliano, con la quale Pierluigi Lopalco ha consegnato nelle mani del presidente della Regione le deleghe assessorili alla sanità che gli erano state affidate con la composizione della giunta regionale.Il professore, già a capo della task force regionale quando il Covid 19 si è affacciato in Italia, ha spezzato quel filo che lo legava al presidente Emiliano e ha fatto retromarcia rispetto all'incarico che aveva accettato mettendosi in gioco anche come candidato al consiglio regionale. Non un addio. «Resto a disposizione tua e del governo regionale con il mio pieno supporto tecnico, intellettuale e anche politico discendente dal mio ruolo in Consiglio Regionale» ribadisce Lopalco nella sua telegrafica missiva.