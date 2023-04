Lutto nel mondo del cinema, è morto il regista Nico Cirasola: gestiva il Cinema Elia

Il cinema italiano e pugliese perde una grande figura di riferimento. È scomparso oggi a Roma il regista Nico Cirasola. Nativo di Gravina, Cirasola ha vissuto a Bari, ma ha trascorso un'importante fetta della sua vita nella città di Corato.Qui infatti Nico Cirasola ha gestito per anni il Cinema Elia, dandogli un'impronta ben definita nella scelta delle pellicole e nella gestione dello stesso.LA CARRIERA:Si approccia da giovane al mondo del cinema e nel 1982 cura il libro "Da Angelo Musco a Massimo Troisi. Il cinema comico meridionale" per Edizioni Dedalo. Il debutto si pellicola avviene a 38 anni, accanto a Renzo Arbore, in Odore di pioggia (1989). Poi continua ad abbinare regia e interpretazione in Corsica (1991) e in Da do da (1994). Recita nel 1995 in due film: in Un altro giorno ancora interpreta un portiere d'albergo e ne L'estate di Bobby Charlton ha il ruolo di cameriere. Nel 2000 è l'interprete di Sangue vivo.Dopo queste esperienze, torna alla regia con Albania blues (2000), poi con Bell'epoker (2003–2004) ed infine con Focaccia blues (2009). In questi lavori si distingue per lo stile asciutto relativamente a scene, ambienti, personaggi, narrazione e dialoghi. Nel 2010 firma il corto Signor Gi Bi, sulla vita di Gino Boccasile.La redazione di Coratoviva si associa al cordoglio di comunità e istituzioni, per la sua scomparsa.