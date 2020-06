Inizia oggi il Triduo per la festa della Madonna delle Grazie

ore 9.30-12.00 e ore 17.30-18.30: Confessioni

ore 9.30-12.00: Esposizione del SS. Sacramento

ore 18.30: S. Rosario

ore 19.00: S. Messa e preghiera alla Madonna delle Grazie, presieduta da don Mauro Camero, parroco della Chiesa Parrocchiale S. Francesco d'Assisi, in Corato

ore 7.30: S. Messa

ore 9.00: S. Messa

ore 18.30: S. Rosario

ore 19.00 S. Messa, presieduta da Mons. Leonardo D'Ascenzo

Inizia oggi il Triduo di preparazione alla festa liturgica della Beata Vergine Madonna delle Grazie che si celebrerà il 2 luglio con la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo della Diocesi di Trani-Barletta Bisceglie.Ad annunciarlo, con una nota rivolta a tutti i fedeli, il Rettore don Antonio Maldera: «Carissimi, quest'anno la festa liturgica della Madonna delle Grazie si celebrerà il 2 luglio, antica data in cui si venerava la Beata Vergine Maria con questo titolo. Tale scelta, condivisa ed approvata dal nostro Arcivescovo, è stata dettata anche per poter permettere un maggiore coinvolgimento di tutte le famiglie che durante il periodo estivo si trasferiscono in campagna.È la prima volta che, come Rettore del Santuario della Madonna delle Grazie e Parroco della Parrocchia di Mater Gratiae, insita nel vasto territorio dell'Oasi Nazareth, ho la gioia di organizzare la festa della nostra Patrona. Vogliamo fare festa attenendoci alle disposizioni ministeriali in obbedienza ai nostri Vescovi.Onorare Maria ci porti soprattutto ad una maggiore comunione tra di noi, ad offrire quei talenti che il Signore ci ha donato per il bene dei nostri fratelli, a costruire una chiesa, comunità dei battezzati, che abbia il sapore della casa, affinché mie nostre case si percepisca il profumo della carità e della santità della chiesa».