Maltempo, allerta gialla anche su Corato per temporali fino al 7 agosto

Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia ha esteso l'allerta gialla per temporali su tutto il territorio regionale, dalla serata del 5 agosto 2020 e per le successive 48 ore.Per le giornate del 6 e 7 agosto, quindi, si prevede persistenza di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Puglia meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.Previsto anche un sensibile calo termico a causa dello stazionamento del minimo depressionario, isolatosi da una saccatura di origine nord-atlantica e posizionato sull'Italia centrale, causa di spiccata instabilità atmosferica sull'Adriatico meridionale.La Sezione Protezione Civile segue l'evolversi della situazione ed invita a consultare gli aggiornamenti pubblicati sul sito e la tabella degli scenari, per una corretta comprensione degli effetti al suolo attesi per ciascun livello di allerta previsto, nonché ad attenersi alle raccomandazioni fornite nelle norme di autoprotezione consultabili sul sito della Protezione Civile regionale.