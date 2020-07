Maltempo, la Protezione Civile segnala allerta rossa su Corato

Si alza il livello di criticità per rischio idrogeologico

La Protezione Civile della regione Puglia ha appena diramato un aggiornamento del bollettino per rischio idrogeologico a causa del maltempo che si sta abbattendo sul nostro territorio.Stando al rilevamento dei dati delle ore 13.00 e con bollettino delle 14.06, si alza il livello di criticità per la città di Corato per cui è segnalata allerta rossa.Pertanto, si potrebbero prospettare elevata probabilità di fenomeni di allagamento e rigurgiti del sistema di smaltimento delle acque piovane, di smottamento e instabilità del terreno e scorrimento superficiale di detriti.Si raccomanda di rpestare massima attenzione.