Maltempo nel weekend su Corato e sul territorio pugliese

Si prevede maltempo su Corato e sul territorio pugliese in questo weekend.La Protezione Civile della regione Puglia ha diramato un'allerta meteo gialla sul nostro territorio per rischio idrogeologico dovuto a temporali.Dalla tarda mattinata di domani, sabato 4 luglio, e per le successive 12 ore, si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, in graduale esaurimento, accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento dai quadranti settentrionali.