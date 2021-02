Maltempo, neve sulla Murgia. Persiste l'allerta anche su Corato

Come annunciato dalle previsioni della protezione civile, l'ondata di gelo ha investito la Puglia in questo weekend di San Valentino. Questa mattina la Murgia si è risvegliata imbiancata, mentre la pioggia si presenta incessante sul resto del territorio e su Corato.Con nevicate previste al di sopra dei 200-400m con apporti al suolo da deboli a moderati, come nel caso delle vicine Minervino Murge e Spinazzola, oggi si assiste a precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati e venti tendenti a forti nord-orientali, con rinforzi fino a burrasca e raffiche di burrasca forte.Su Corato è allerta gialla per vento e neve anche per tutta la giornata di domani, domenica 14 febbraio.Sono attese precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati deboli e nevicate: al di sopra dei 100-300m, localmente fino a quote di pianura, con apporti al suolo da deboli a moderati.Con temperature massime in sensibile calo, e temperature minime da basse a molto basse con diffuse gelate, persisterà anche il vento forte nord-orientale, con rinforzi fino a burrasca e raffiche di burrasca forte.