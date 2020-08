Maltempo, nuova allerta arancione

Il sistema di Protezione civile ha diffuso un messaggio di allerta meteo arancione sututta la fascia C (Puglia centrale adriatica) per rischio idrogeologico dovuto a temporali, per la giornata di venerdì 7 agosto.Sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. Superamento dei livelli di guardia nelle sezioni monitorate dei corsi d'acqua conseguente alla persistenza di precipitazioni.Per tutto il weekend le previsioni meteo dovrebbero migliorare sensibilmente.