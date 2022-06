Delegazioni di rappresentanti della Polizia Locale dei Comandi delle città dell'Area Metropolitana di Bari e della Bat parteciperanno, lunedì 20 giugno, alla manifestazione per la legge di riforma della Polizia Locale, con un sit-in previsto davanti alla Prefettura di Bari.«Il Sulpl - sindacato unitario lavoratori della Polizia Locale - dimostrerà ancora una volta alla politica e ai burocrati che, a differenza di altri, mantiene fede alla parola data» è quanto sostenuto da, segretario generale aggiunto dell'organizzazione.«L'Anci è tenuta a dare il necessario sostegno alla proposta elaborata all'unanimità dalla prima commissione e non adeguarsi a quanto invece presentato dal ministero dell'interno secondo il quale la Polizia Locale e i Sindaci dovrebbero restare succubi degli organismi centrali» ha rimarcato il referente del sindacato.«Per questo motivo, dal 20 giugno in poi, il Sulpl terrà a Bari un presidio permanente per evidenziare le promesse del presidente Anci Decaro affinché si procedesse a riconoscere in modo definitivo la necessità di una soluzione alle problematiche che attanagliano i lavoratori della Polizia Locale da trent'anni, che mai si sono volute veramente risolvere». Gli agenti di Polizia Locale rivendicano infatti da decenni l'equiparazione totale alle altre forze dell'ordine sotto il profilo dei diritti, evidenziando come al contrario i doveri e gli obblighi siano già simili a quelli di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Disparità di trattamento salariale - ma non solo - caratterizzano purtroppo un corpo che invece è di fondamentale importanza per il supporto e il presidio dei territori in tutti i Comuni italiani.