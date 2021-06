Mario Matteo Malcangi nominato tra i 45 esperti del presidente Emiliano

È un lungo e rilevante elenco quello pubblicato nei giorni scorsi e che riporta i nomi dei consiglieri del Presidente della Regione Michele Emiliano.Quarantacinque autorevoli rappresentanti del mondo delle professioni, delle arti e della cultura, dal curriculum apprezzabile e di chiara fama.Nell'elenco, tra personalità del calibro di Albano Carrisi, Lino Banfi, Renzo Arbore, figura anche il coratino Mario Matteo Malcangi, volto noto della politica cittadina e metropolitana per essere stato amministratore del Comune di Corato e della provincia di Bari.Una conferma per Malcangi che figura prevede nel "Collegio degli esperti del Presidente" costituito "da personalità di elevatissimo profilo che hanno maturato una insostituibile competenza ed esperienza su temi di rilevanza strategica per il buon funzionamento della macchina regionale" come si legge nel provvedimento.