Dopo diversi giorni di attesa, il Governo ha preso la sua decisione su come si svolgeranno gli esami di maturità e di terza media su tutto il territorio nazionale, nello specifico sull'obbligo o meno delle mascherine. Alla fine i dispositivi di protezione saranno solo raccomandati sia per gli studenti che per i docenti.La scelta è stata presa al termine dell'incontro tra il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi e della Salute Roberto Speranza, che sono stati chiamati a dare un parere definitivo sul tema.Il provvedimento ufficiale è atteso nei prossimi giorni con una norma ad hoc proposta al prossimo consiglio dei ministri, alla quale seguirà poi una circolare esplicativa alle scuole da parte dello stesso ministero dell'istruzione.