Massimo Ranieri, show a Trani con il suo tour “Sogno e son desto”

Si conclude in bellezza il ciclo di appuntamenti musicali promosso dall'agenzia GR Show, per un'estate di musica e spensieratezza in compagnia di grandi artisti della scena italiana. Dopo le entusiasmanti serate con Christian De Sica a Trani e Jimmy Sax a Molfetta, domenica prossima 29 agosto tocca a un big della canzone italiana:Lo storico e apprezzato cantante italiano ha scelto la città di Trani come tappa del suo tour. Nel duplice ruolo di attore e cantante, Ranieri porterà in scena il teatro umoristico e le più celebri canzoni napoletane.Così Ranieri tornerà ad esibirsi in Puglia nella splendida cornice di Piazza Duomo, in collaborazione con il Comune di Trani: inizio del concerto alle ore 21:30 per una speciale serata di musica e intrattenimento che di certo non deluderà le aspettative.Per maggiori informazioni - https://www.facebook.com/Tantopecantaa/