Il Presidio del Libro di Corato, nell'ambito del progetto "Le Vie dell'Acqua", ideato dall'associazione di promozione sociale Amici dei Musei in occasione del centenario del disastro idrogeologico che colpì Corato nel 1922, proporrà un appuntamento incluso nel percorso "Orizzonti d'acqua", consistente in assaggi di libri sul tema dell'acqua intesa come elemento generoso e prezioso.Venerdì 16 settembre, alle ore 19, nel cortile della parrocchia Sacra Famiglia di Corato, si assaporeranno letture tratte da "La storia dell'acqua" di Maja Lunde , "Viaggio nell'Italia dell'Antropocene" di Telmo Pievani e Mauro Varotto e "Le guerre dell'acqua" di Vandana Shiva.Le letture saranno intervallate dai cortometraggi realizzati per Sognitudo 2030 Festival dello sviluppo sostenibile, organizzato dalla Fondazione Vincenzo Casillo con la direzione artistica di Francesco Martinelli.Sarà dato inoltre risalto alla memoria del luogo scelto per l'iniziativa, il cortile interno della parrocchia "Sacra Famiglia", coinvolto dagli effetti del disastro idrogeologico per la costruzione delle suppenne, attraverso la proiezione di foto storiche a cura di Amici dei Musei Corato.Il progetto si svolge in collaborazione con il Centro Sub Corato e Sigea Puglia, con il sostegno del Comune di Corato e Fondazione Cannillo, e il patrocinio dall'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia oltre che dell'Acquedotto pugliese.