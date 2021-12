Sui passi della Natività nell'arte, visite guidate e laboratori per bambini

Sui passi della Natività nell'arte, percorso storico-artistico sul tema della Natività lunedì 27 dicembre ore 16,30 - raduno presso Piazza Cesare Battisti.

La Madonna del latte, una mamma per i più piccoli, laboratorio per bambini tra i 4 e i 6 anni martedì 28 dicembre ore 10,30 presso il Museo della Città e del Territorio di Corato.

Letture sotto l'albero. Che cosa è un bambino. Laboratorio di lettura ad alta voce per bambini dai 6 ai 10 anni. In collaborazione con il Presidio del Libro di Corato giovedì 30 dicembre ore 10,00 presso la Fondazione Luigi e Maria de Benedittis, Via M.R. Imbriani 35.

L'associazione Amici dei Musei di Corato APS, impegnata nello studio del patrimonio culturale cittadino e non e nella sua promozione, nell'ambito del programma del Dicembre Coratino 2021 organizza l'evento "Sui passi della Natività nell'arte".L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Corato, si articola secondo il seguente programma:La visita guidata si snoda tra alcune delle chiese cittadine per scoprire dipinti raffiguranti il mistero della Nascita di Cristo, la tenera maternità della Vergine Maria ed episodi di vita della Santa Famiglia di Nazareth ricostruendo un eterogeneo corpus di opere realizzate da artisti spesso ignoti, attivi prevalentemente in ambito locale.La lettura della Madonna del Latte, rilievo custodito presso il Museo della Città e del Territorio e attribuito a Paolo da Cassano, artista attivo in Terra di Bari, s'incentra sul tema, particolarmente vicino ai più piccoli, del rapporto tra mamma e bambino.Seguendo questo filo conduttore, attraverso riferimenti al mondo quotidiano e alla sfera emotiva dei partecipanti, sarà analizzata l'iconografia della Madonna del Latte e i suoi significati, guidando infine i bambini ad una rielaborazione creativa del soggetto.Gli appuntamenti, gratuiti e aperti a tutti, prevedono ingressi contingentati e numericamente limitati, nel rispetto delle norme anticovid e prenotazione obbligatoria via mail all'indirizzo: amicideimusei.corato@gmail.com