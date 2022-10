Il giardino monastico, chiuso e circoscritto, rappresentava simbolicamente e in miniatura, il Paradiso terrestre, luogo di produzione e di bellezza, di meditazione e di conoscenza. Era un giardino simbolico, un hortus conclusus, dove gli elementi presenti, interpretati in chiave spirituale, erano sempre collegati al pensiero e all'attività dell'uomo del tempo.Sulla base di questa chiave di lettura, l'associazioneorganizza l'iniziativa "Piante del Paradiso. L'orto e il giardino del complesso conventuale dei Cappuccini di Corato attraverso ricostruzioni storiche, approfondimenti di botanica ed esplorazioni sensoriali", in occasione della 19esima Giornata nazionale e della prima Giornata europea degli amici dei musei italiani, appuntamento abituale promosso dalla Fidam (federazione italiana degli amici dei musei) celebrato quest'anno per la prima volta nella stessa giornata da tutti gli Stati membri.Gli eventi del 2022 sono dedicati al temacon l'obiettivo di raccontare gli spazi verdi delle nostre città e riflettere sul rapporto tra giardino, uomo e paesaggio. L'appuntamento a Corato si svolgerà sabato 8 ottobre dalle 16:30 alle 20:30 nel giardino dei Cappuccini (ingresso da viale IV novembre) in collaborazione con l'Arciconfraternita del Sacro Monte di Pietà e l'Ente Morale Istituto "Regina Elena" di Corato, Forza Vitale – Laboratorio Fitoterapico e il Circolo Laudato sì - Corato.