Ristorare lo spirito e il corpo, rendere rigogliosa la terra e operosi gli insediamenti umani, dare nutrimento a uomini e animali modificando profondamente il paesaggio. È il merito dell'acqua. Un elemento così generoso e fondamentale, quanto avaro di presenze superficiali nel nostro territorio, che costituisce il filo conduttore del progetto, ideato da Amici dei Musei Corato Aps in collaborazione con il Centro Sub Corato Aps, SigeaPuglia APS e Il Presidio del Libro in occasione del centenario del dissesto idrogeologico del 1922.Il progetto, sostenuto dal Comune di Corato con il contributo di Fondazione Cannillo e patrocinato dall'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia e da Acquedotto Pugliese, non solo si pone l'obiettivo diricordare i tragici eventi che colpirono la città di Corato, i suoi abitanti e alcune significative testimonianze del patrimonio architettonico ed artistico ma perseguirà anche azioni di ricerca, sia di carattere storico-artistico che geologico-naturalistico, e dicustodito presso la Biblioteca, l'Archivio e il Museo civici epresso i depositi comunali.nelle sue diverse declinazioni (dai sistemi urbani ed extraurbani di raccolta e distribuzione delle acque, al rapporto privilegiato con l'onorevole Matteo Renato Imbriani a cui si deve l'istituzione della Biblioteca comunale e al quale la città riconobbe l'impegno per la costruzione dell'Acquedotto Pugliese erigendo un monumento celebrativo), oltre che seguire inuovi tracciati segnati dall'acqua (la ciclovia dell'Acquedotto e i percorsi turistici nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia), approfondire il tema dell'economia sostenibile secondo gli obiettivi dell'Agenda 2030.L'articolato programma prenderà avvio il 2 luglio con appuntamenti dedicati alla conoscenza delle caratteristiche geologiche del nostro territorio attraverso unconvegno, una mostra fotografica sulle architetturerurali legate all'acqua e con laboratori a tema per i più piccoli.Le iniziative riprenderanno a settembre e saranno dedicate alla conservazione di fonti documentali e storiografiche, al loro studio e alla loro innovativa fruizione,a percorsi guidati, a incontri tematici ealla presentazione di libri e letture a tema.Convegno tecnico-scientifico sul tema "Analisi ed effetti delle variazioni degli equilibri delle acque sotterranee in Puglia"Inaugurazione "Aquae mundae" - Mostra fotografica di Girolamo Aliberti (Amici dei Musei Corato)La mostra sarà visitabile fino al 16 luglio dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il sabato dalle 8 alle 13"La città galleggiante" - Visita guidata e attività laboratoriale per bambini a cura degli Amici dei Musei Corato"Giocare con le statue" - Visita guidata e attività laboratoriale per bambini a cura degli Amici dei Musei Corato