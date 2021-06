Maturità, il sindaco ai maturandi: «In bocca al lupo, realizzate i vostri sogni!»

Il messaggio del sindaco De Benedittis ai maturandi di Corato.«Carissimi studentesse e carissimi studenti, iniziano gli esami di Stato: vi faccio il mio in bocca al lupo!Che il vostro impegno e il vostro studio siano riconosciuti e che gli esami vadano bene è per tutti.Vi auguro soprattutto di realizzare i vostri sogni. Vi auguro che non siano sogni autocentrati. Non pensate al successo, alla carriera, all'arricchimento perchè non ne vale la pena: lla vita merita di essere vissuta in modo diverso. Vi auguro sogni di felicità condivisa, emancipazione e riscatto, e che nessuno rimanga mai indietro.Buon Esame di Stato dal vostro Sindaco! Vi abbraccio!».