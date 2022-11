Ladri costretti a fuggire e lasciare persino l'apparecchiatura utilizzata per inibire le frequenze

Doppio intervento delle Guardie particolari giurate della Metronotte di Ruvo di Puglia, attive anche sul territorio coratino.



Le pattuglie hanno mandato a monte due tentativi di furti d'auto fra Corato e Terlizzi. Entrambi gli episodi sono accaduti durante le notte tra martedì 1 e mercoledì 2 novembre.

Le guardie, intorno all'1, hanno intercettato un convoglio composto da due veicoli, uno dei quali spingeva letteralmente l'altro. Intuendo che si trattasse di un furto - considerate le classiche modalità di azione di quelle "batterie" di malviventi, i componenti della pattuglia hanno subito allertato le forze dell'ordine. I ladri, alla vista dell'auto di servizio della Metronotte, hanno abbandonano il veicolo, una Bmw x3 nuovissima appena rubata a Ruvo di Puglia, dandosi ad una fuga talmente precipitosa da dimenticare un potente Jammer, apparecchio inibitore di frequenze. Sul posto sono giunti immediatamente i Carabinieri.



Poco più tardi, intorno alle due del mattino, un'altra pattuglia ha impedito - in territorio terlizzese - il furto di un Nissan Juke, parcheggiato all'interno di un residence. I malviventi avevano già preparato il veicolo e manomesso il cancello d'ingresso per guadagnare la fuga. L'intervento dei Metronotte ha messo in fuga i malviventi prima che potessero portare a termine il colpo. I Carabinieri sono giunti successivamente sul posto.