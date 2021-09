Mezzo milione di euro a sostegno delle piccole e piccolissime attività

Mezzo milione di euro a disposizione delle piccole e piccolissime attività di cinque città. E' il programma della Fondazione Specchio d'Italia che lancia, su Bari e nella provincia, il primo dei bandi proposti, nel quadro delle difficoltà economiche causate dal Coronavirus e dalle conseguenti misure emergenziali, per l'assegnazione di sussidi per le piccole e piccolissime attività con l'intenzione di favorire la ripresa nel dopo Covid.In ogni città vengono messi a disposizione 100.000 euro che andranno a 50 realtà locali attraverso altrettanti contributi a fondo perduto di 2.000 euro ciascuno per il sostegno, il rilancio e lo sviluppo di mestieri e piccole attività commerciali, artigianali e imprenditoriali nei comuni di Bari e provincia. .Possono presentare richiesta di sussidio le ditte individuali e le società di persone esistenti alla data del 31/12/2020, in attività alla data odierna (ivi inclusi i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2020), aventi: sede legale e operativa nei comuni di Bari e della sua provincia; ricavi 2019 non superiori a euro 40.000 (soggetti in contabilità ordinaria o semplificata, in regime di vantaggio (c.d. minimi) e in regime forfettario). I soggetti in ogni regime che hanno iniziato l'attività nel corso del 2020 o nel mese di dicembre 2019 dovranno indicare i ricavi conseguiti nel 2020.Le richieste, corredate di un numero di telefono ove essere eventualmente contattati, dovranno essere inviate entro le ore 24:00 del 05 ottobre 2021, unicamente mediante la compilazione online del modulo presente sul sito bando.specchioditalia.org. Ciascun candidato potrà presentare una sola domanda; qualora un candidato dovesse presentare più di una volta la sua candidatura tramite molteplici invii frazionati, sarà considerato valido solo il primo pervenuto.Il bando completo è consultabile qui e all'indirizzo bando.specchioditalia.org