Mobilità sostenibile: a Corato la presentazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile

Appuntamento per giovedì 29 maggio nella biblioteca comunale in piazza Sedile

Domani pomeriggio, giovedì 29 maggio, alle ore 17.30, nella sala multimediale della biblioteca comunale (sede storica) in piazza Sedile, si terrà l'incontro pubblico di presentazione deldella città di Corato.L'evento, promosso dall'amministrazione comunale, rappresenta un'importante occasione per illustrare le linee guida e gli obiettivi del PUMS, lo strumento strategico che orienterà le scelte future in materia di mobilità urbana, puntando su sostenibilità, accessibilità e sicurezza.All'incontro interverranno:, sindaco di Corato;, assessore alla Qualità Urbana;, dirigente del 4° Settore;, RUP; il team tecnico di, incaricato della redazione del piano, con gli ingegneriL'iniziativa è rivolta acon l'obiettivo di avviare un dialogo aperto e partecipato sui temi della mobilità pedonale, ciclistica, del trasporto pubblico e privato.L'amministrazione invita la cittadinanza a partecipare attivamente e contribuire alla definizione di scelte che avranno un impatto duraturo sul benessere della comunità e sulla qualità della vita urbana.