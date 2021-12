Molfetta, l’intramontabile arte di Enrico Caruso rivive nelle note di Danilo Rea

A cento anni dalla scomparsa e a trent'anni dal capolavoro di Lucio Dalla, l'arte di Enrico Caruso trova nuova espressione nell'omaggio al pianoforte di Danilo Rea. Il musicista, tra i più talentuosi che tutta la scena musicale internazionale possa avere, sarà a Molfetta in Cattedrale, martedì 21 dicembre 2021, nel concerto-evento organizzato dalla Fondazione Musicale "Vincenzo Maria Valente".Enrico Caruso, pop star ante litteram come lo stesso Rea ama definirlo, rivive nelle note di Danilo Rea, impreziosite dalla recitazione della voce narrante Barbara Bovoli e dalla drammaturgia a cura di Alessandra Pizzi.Così, nello scenario unico che è la Cattedrale di Molfetta, risuoneranno le note di canzoni senza tempo, anima e cuore di un mondo passato ma che ancora oggi sono il simbolo dell'arte italiana nel mondo come "O'sole mio" o "Core 'ngrato".Danilo Rea è indubbiamente capace di dar loro una nuova veste e con l'intento di far conoscere al grande pubblico l'uomo e il personaggio, partito da Napoli per arrivare al Metropolitan di New York e che ha reso l'Italia grande nel mondo con la sua voce potente, dal sapore nostalgico che risuona ancora oggi sui grammofoni da collezione.Il concerto è un regalo alla città, un gioiello di cui godere nell'ascolto per oltre novanta minuti, durante i quali c'è lo sconfinato mondo della cultura popolare italiana nel senso più bello che si possa intendere.Un appuntamento inserito nel cartellone "Molfetta in luce" della "Città di Molfetta".080 9900206prenotazione@fondazionemusicalevalente.itInfoPointvia Piazza 27 (centro storico)Bar ITCorso Umberto 2Bar Gizavia GiovinazzoQueens Caffè Bistrotvia Fremantle 19