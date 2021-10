Mons. D'Ascenzo nominato componente della Commissione Episcopale

L'Arcivescovo della nostra Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie Mons. Leonardo D'Ascenzo è stato nominato componente della Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata.Lo si apprende dal comunicato finale del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana."Accogliamo con gioia questa notizia - dichiara Don Sergio Pellegrini Vicario Generale - che rappresenta il riconoscimento della qualificata esperienza maturata dal nostro Arcivescovo soprattutto nel campo della pastorale vocazionale e della formazione del clero, che ora mette a disposizione in un orizzonte più vasto, quale quello nazionale. Gioiamo per lui e gli garantiamo la nostra preghiera!".