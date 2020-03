Nasce "Parole in rete", incontri video sul Vangelo con i sacerdoti di Corato

Da una idea congiunta di tutti i sacerdoti di Corato, nasce #Paroleinrete, un'attività unitaria dei sacerdoti della nostra città per accompagnare i fedeli durante il tempo dell'emergenza coronavirus.«Da oggi, 14 marzo, e quotidianamente, per tutto il tempo in cui non potremo incontrarci fisicamente, attraverso un breve video, un sacerdote presenterà una riflessione sul Vangelo del giorno» - comunicano.«I video saranno diffusi su tutte le reti social di sacerdoti, parrocchie e altre comunità della nostra Città. Restiamo uniti, ascoltiamo la Parola, rimettiamoci in cammino, alimentiamo la comunione». Il primo video è stato trasmesso questa mattina dalla Chiesa di Santa Maria Greca, con una riflessione sul Vangelo a cura di don Sergio Pellegrini.«Ciascuno può dare una mano a mettere in rete queste parole, a fare rete attorno alla Parola: basta inoltrare questi messaggi, o condividerli sul proprio stato o profilo social. Non dimentichiamoci di pregare gli uni per gli altri».