Nel Puglia Village c’è la Spring Black Week

è l'occasione giusta per approfittare dell'aria di primavera che si respira nel. Da venerdì 27 a lunedì 30 maggio, nella Land of Fashion pugliese c'è la promozione che favorisce il rinnovo del proprio guardaroba, approfittando del 30% di sconto sul prezzo outlet sulle collezioni primavera-estate.Un'opportunità di shopping in completo relax, resa ancor più godibile dalla nuova apertura di, con il confort delle scarpe dell'originale tradizione artigiana con i pellami più fini e la cura per le rifiniture, dal plantare anatomico alla più piccola delle cuciture, e dal ritorno del summer store di, il gelato artigianale piemontese tornato al Village per deliziare i palati pugliesi e non solo.Per conoscere gli orari di apertura del Village, così come gli orari di collegamento usando gli autobus della MTM di Molfetta e i dettagli della promocon i punti vendita aderenti è utile consultare il sito www.pugliavillage.it e il sito www.mtmmolfetta.it o seguire i canali social ufficiali "". Inoltre, a chi arriva usando proprio l'autobus di linea