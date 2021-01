Neve in arrivo, la Protezione Civile lancia allerta gialla

La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un'allerta gialla per neve dalle 14 di oggi e per le successive 30 ore.Sono previste nevicate al di sopra dei 400-600 metri, in calo fino ai 200-400 metri, con apporti al suolo deboli su tutta la Puglia. Inoltre, per la giornata di domani, 18 gennaio, sono probabili anche precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio e temperature minime in locale sensibile aumento. Venti localmente forti settentrionali.