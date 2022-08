Un'intensa precipitazione temporalesca si è abbattuta nel pomeriggio di sabato 13 agosto su tutto il territorio coratino.La pioggia, piuttosto intensa, si è accumulata in alcuni punti critici della città, come ad esempio in via Palermo, causando inevitabili disagi al traffico veicolare. Ulteriori segnalazioni analoghe sono giunte da viale Reno e dalla zona di via Trani. La situazione è rientrata ma in ogni caso non può non costituire spunto per una riflessione complessiva sulla necessità della massima attenzione a riguardo.