Il caldo abbandonerà molto presto la Regione Puglia in base alle ultime previsioni riguardanti il fine settimana, tra venerdì 16 e domenica 18 settembre. Nel weekend è attesa su tutto il territorio meridionale un'aria molto più fresca proveniente dal nord Europa, che farà precipitare le temperature.Le medie saranno in calo fino a 4-6 gradi, avvicinandosi così a un clima tipico dell'autunno. Non sono da escludere l'arrivo di piogge abbastanza consistenti.Da domenica previsti anche venti forti di tramontana, mentre i mari saranno mossi o agitati.