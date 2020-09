Nuovi casi di positività al Coronavirus a Corato

La notizia circolava in città già da diverse ore ma, come di consueto, abbiamo atteso che fosse il Comune a diffondere la notizia ufficiale relativa alla rilevazione di nuovi di positività al coronavirus nella nostra città.Il numero di positivi al covid 19 nella città di Corato rimane fermo a 14, tuttavia si registrano nuovi contagi. Il comune non ha reso noto il numero dei nuovi positivi né alcun elemento che possa far pensare a presunti focolai o a casi isolati tra loro.Per questi nuovi contagiati la ASL ha avviato le indagini epidemiologiche al fine di isolare tutti i contatti.L'auspicio, come già abbiamo avuto modo di riferire nel passato, è che da Palazzo di Città si superi la reticenza a diffondere informazioni di pubblica rilevanza.