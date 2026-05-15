Televisori allospedale di Corato
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Attualità

Rotary club dona sei televisori ai bambini dell'Ospedale di Corato

Un ringraziamento al presidente Pasquale Tarricone, la past president Lucia Addario e il segretario Gianfranco Tarantini

Corato - venerdì 15 maggio 2026 14.54 Comunicato Stampa
Adesso potranno guardare in tv i loro cartoni animati preferiti o un bel film d'animazione. Per i piccoli ricoverati, la permanenza nella Pediatria dell'Ospedale di Corato trascorrerà più velocemente e in modo più piacevole. L'idea è venuta in mente ai soci del Rotary club di Corato, in particolare il presidente Pasquale Tarricone, la past president Lucia Addario e il segretario Gianfranco Tarantini, che hanno donato al reparto i sei televisori che ora fanno bella mostra di sé nelle stanze di degenza, a beneficio dei bambini e delle famiglie.

Ad accogliere il gradito dono la direttrice di presidio, Maria De Palma e il direttore di Pediatria, Giovanni Ciccarone, che hanno ringraziato i soci rotariani per la sensibilità dimostrata nell'offrire ai degenti non solo momenti di svago ma anche la possibilità di avere luoghi di cura più "familiari" e accoglienti.
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