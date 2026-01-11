Oriani treno della memoria
Scuola e Lavoro

Treno della Memoria un progetto che cresce

71 studenti e 6 accompagnatori dell’I.I.S.S. “Oriani-Tandoi parteciperanno al Treno della Memoria

Corato - domenica 11 gennaio 2026
Anche nel corrente anno scolastico gli studenti dell'I.I.S.S. "Oriani-Tandoi" parteciperanno al Progetto "Treno della Memoria" con ben 71 studenti e sei accompagnatori. Un progetto che di anno in anno cresce.
Non si tratta solo di un percorso storico-culturale sul periodo più cruento del Novecento, ma di una preziosa occasione di socializzazione per studenti provenienti da tutta Italia e di sensibilizzazione verso ogni forma di razzismo e discriminazione.
"Ogni anno migliaia di studenti e studentesse da tutta Italia – dichiara il Dirigente Scolastico dell' IISS ' ORIANI- TANDOI, prof. Francesco Catalano - salgono sui treni della Memoria per raggiungere Auschwitz: un viaggio dentro la storia e dentro noi stessi, un percorso di consapevolezza e di educazione alla responsabilità collettiva".
Quegli stessi viaggi che una volta erano di ebrei, rom, dissidenti politici, omosessuali o persone con disabilità verso i luoghi di sterminio, ora diventano percorsi, non solo necessari a conservare la memoria, ma a sognare un futuro senza guerre.
Gli anni passano e i testimoni diretti ci salutano. Con la loro perdita, le generazioni future corrono il rischio di dimenticare o, peggio ancora, di ignorare la storia.
Progetti come il "Treno della Memoria", così, permettono di raccontare alle nuove generazioni le pagine orrende della II Guerra Mondiale e di offrire loro strumenti per analizzare in maniera critica e costruttiva il presente che ci circonda.
"Le visite nei luoghi della deportazione - dice il prof. Capurso, tra i docenti accompagnatori- non sono strumenti per aprire dei cassetti del passato, o banalmente per approfondire un argomento di Storia, ma per tenere viva la memoria come atto umano, politico e civile. Il nostro obiettivo, attraverso questo viaggio, è anche quello di promuovere una cultura della nonviolenza".
La partecipazione al Progetto "Treno della Memoria" è una delle numerose attività che l'IISS "Oriani-Tandoi" da sempre promuove a beneficio dei propri studenti per sostenerne la loro realizzazione umana, civile e culturale, attraverso un percorso educativo e formativo che coniughi tradizione e innovazione, così come indicato nel nostro Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

